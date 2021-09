20 Meter abgestürzt: 59-Jähriger bei Kletterunfall in Schnann verletzt

Schnann – Beim Abseilen nach einer Klettertour in Schnann stürzte am Sonntagnachmittag ein Freizeitsportler etwa 20 Meter weit ab. Der 59-Jährige war alleine im Klettergarten unterwegs und verwendete ein sogenanntes Selbstsicherungsgerät. Dieses löste sich aus ungeklärter Ursache vom Seil, woraufhin der Deutsche über felsdurchsetztes Gelände in die Tiefe stürzte und an einem Baum liegen blieb.