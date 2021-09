72-Jähriger bei Abstieg von der Wildspitze tödlich verunglückt

Sölden – Beim Abstieg von der Wildspitze ist am Sonntagvormittag ein 72-jähriger Bergsteiger tödlich verunglückt. Der Mann dürfte gegen 11 Uhr auf einem steilen Schneefeld am Ende des Klettersteiges am Mitterkarjoch ausgerutscht sein. Er schlitterte anschließend mit dem Kopf voraus auf dem Rücken etwa 20 Meter weit den Hang hinab und prallte mit dem Kopf gegen einen Stein.