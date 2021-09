15.000 Zuseher bei Online-Turnier „Legends of Mayrhofen“

Mayrhofen – 52 Teams kämpften bei „Legends of Mayrhofen“ um den Hauptpreis – drei Übernachtungen in Mayrhofen für acht Personen, inklusive Skipässe, Skiverleih und 1500 Euro Urlaubsgeld.

Organisiert wurde das Turnier von den bekannten österreichischen E-Sport- und Gaming-Organisationen „Wacker Gaming“ und „Austrian Force“. Detail am Rande: Der Spieler „DizL“ aus dem Siegerteam kommt aus Tirol und gehört auf seiner Position zu den Besten Österreichs. Der gesamte Stream von „Legends of Mayrhofen“ wurde live im Kunstraum am Ahorn produziert. Insgesamt 14.736 Zuschauer verfolgten an zwei Turniertagen den Siegeslauf von „Die Urlauber“. Zu Spitzenzeiten waren 6605 Fans gleichzeitig im Stream dabei und lauschten den Analysen der Kommentatoren.