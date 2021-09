Pilzsammler in Tirol im Visier: Forderung nach Tabuzonen und Verboten

Samnaun, Innsbruck – „Schwammerlsuchen ist zu einem Sport geworden.“ Früher waren es wenige. „Heute sind es Hoteliers, die das mit den Gästen als Attraktion machen“, betont Martin Valsecchi. In den Wäldern der Schweizer Grenzgemeinde Samnaun rumort es. Die Jagdsektion möchte das Schwammerlsuchen verbieten – nicht überall, aber in einem Bereich, in dem es zum Problem für das Wild geworden ist.