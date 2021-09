Generalsanierung der Innsbrucker Innbrücke rückt näher

Die Innbrücke nahe der Altstadt wird in beiden Bauphasen jeweils halbseitig gesperrt.

Innsbruck – In einer Woche, am 13. September, startet die Generalsanierung der Innsbrucker Innbrücke – samt erheblichen Verkehrseinschränkungen. Unter anderem müssen das Tragwerk neu abgedichtet sowie Fahrbahnaufbau und -übergänge erneuert werden. Im Gehwegbereich tritt ein Beton-Terrazzo-Belag an die Stelle der Porphyrplatten. Der erste Teil der Sanierungsarbeiten (Kosten: ca. 2,2 Mio. Euro) dauert voraussichtlich bis Jänner 2022, der zweite anschließend bis Ende Juni.