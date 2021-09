Debatte um Sportplatz-Neubau in Hall-Schönegg: „Stadt weicht Widerstand aus“

So sei immer klar gewesen, dass es für den Neubau (u. a. mit zwei Kunstrasen-Fußballplätzen und allem, was schon jetzt Bestand ist, also etwa Basketball- und Beachvolleyballplätzen) eine Widmungsermächtigung und somit eine Abstimmung mit dem Land Tirol braucht. Schließlich liegt ein Teilbereich der Gründe in der landwirtschaftlichen Vorsorgefläche. Dass daher eine „landschaftspflegerische Begleitplanung“ erforderlich ist, „wussten wir seit Herbst“. Doch erst heuer im Mai sei dafür ein Grobkonzept eingelangt – und die formelle Beauftragung überhaupt erst nachträglich im Juni erfolgt.