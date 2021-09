Kontroverse um Rattenplage in Jenbach: Sorge wegen Giftköder-Stationen

Jenbach – Mehrere Einfamilienhäuser mit Eigenkompostierung in Bachnähe: Am Gießen in Jenbach finden Ratten ideale Bedingungen vor, sagt Alexander Meyer von der Firma „Die Schädlingsbekämpfung“ in Kirchbichl. Das Unternehmen war von der Gemeinde Jenbach beauftragt worden, nachdem es mehrere Beschwerden über einen „massiven Rattenbefall“ gab, wie es heißt. Die durch ihre Gärten laufenden Nager hatten die Bewohner beunruhigt.