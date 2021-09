Rüge für Euregio-Büro in Brüssel: Rechnungshof vermisst klare Ziele

Innsbruck – Im ersten Jahr der österreichischen Mitgliedschaft in der Europäischen Union wurde 1995 das gemeinsame Büro von Tirol, Südtirol und dem Trentino in Brüssel eröffnet. Als Zeichen der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit der Länder des historischen Tirol. Netzwerken und Lobbying für die Tiroler Anliegen stehen dabei im Vordergrund, Corona-bedingt waren die vergangenen 18 Monate allerdings schwierig. Der Landesrechnungshof hat sich in einem jetzt vorliegenden Bericht aber mit einem viel längerem Zeitraum beschäftigt und ortet organisatorische und inhaltliche Schwächen in der Ausrichtung der „Euregio-Außenstelle“.