Kleinkind (3) überlebte drei Tage im australischen Busch

Sydney – Drei Tage lang war ein Kleinkind in Australien im Busch vermisst – jetzt hat die Polizei den Dreijährigen nach einer großen Suchaktion lebend gefunden. Der Bub war am Freitag im ländlichen Ort Putty, etwa 110 Kilometer nordwestlich von Sydney, aus dem Haus seiner Eltern verschwunden, teilte die Polizei der Region New South Wales mit. Die Sicherheitskräfte suchten unter anderem mit einer Hundestaffel, Tauchern, berittener Polizei und Hunderten freiwilligen Helfern nach ihm.