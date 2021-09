Fahrzeugpanne – und jetzt?

Als ÖAMTC Clubmitglied rufen Sie einfach die Nothilfenummer 120 (ohne Vorwahl). Die Einsatzzentrale des Clubs nimmt Ihren Standort und Ihre Clubkartennummer auf und schickt einen Pannenfahrer an Ihren Pannenort.

Clubmitglieder haben auch die Möglichkeit ihre Fahrzeugdaten in die „Mein ÖAMTC-App“ einzutragen und sind somit optimal für einen Pannenfall vorbereitet.

ÖAMTC Pannenfahrer sind an 365 Tagen im Einsatz.

Mehr als 80% der Pannen beheben die ÖAMTC Pannenfahrer an Ort und Stelle. An 365 Tagen – Tag und Nacht. Mit Hilfe von mobilen Prüfcomputern in jedem Pannenauto finden sie rasch den möglichen Fehler.