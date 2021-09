Hungrige Affen überfallen Häuser auf Bali

Straßenaffen gehören in Indonesien zum Bild in der Öffentlichkeit. Auf Bali dringen immer öfter Affen in Häuser ein.

Denpasar (Bali) – Wegen Corona bleiben auf Bali die Touristen aus – und damit auch das Fressen für Hunderte Affen im Sangeh Monkey Forest im Zentrum der beliebten indonesischen Insel. Immer häufiger würden hungrige Makaken deshalb Häuser in der Umgebung überfallen, um Futter zu finden, sagte Park-Manager Made Mohon am Montag der Deutschen Presse-Agentur. Urlauber hätten zuvor regelmäßig große Mengen an Bananen und Erdnüssen an die zahmen Javaneraffen (auch Langschwanzmakaken genannt) verteilt.