Mord in Endingen: Urteil gegen Lucile-Mörder in Deutschland rechtskräftig

Freiburg – Mehr als viereinhalb Jahre nach dem Mord an einer Joggerin in Endingen am Kaiserstuhl ist das Urteil wegen Mordes in Tateinheit mit besonders schwerer Vergewaltigung rechtskräftig. Keiner der Verfahrensbeteiligten habe innerhalb der Frist Revision eingelegt, teilte das Landgericht Freiburg am Montag mit. In Österreich war der Mann bereits zuvor wegen des Mordes an der Austauschstudentin Lucile K. verurteilt worden.