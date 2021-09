Kogler machte bei Paralympics-Empfang Hoffnung auf Förderung

Österreichs Para-Olympiateam wurde am Montag von Vizekanzler und Sportminister Werner Kogler und Verteidigungsministerin Klaudia Tanner am Flughafen Wien-Schwechat empfangen. Kogler freute sich dabei nicht nur über die Medaillenausbeute, sondern unterstrich auch die übergeordnete Bedeutung des Sports. „Gerade in dieser schwierigen Zeit der Pandemie hat der paralympische Sport für viele Gesellschaftsbereiche eine besondere Ausstrahlung“, sagte er.