Zwei Tage lang freie (Berg-)Fahrt mit Innsbrucker Seniorenausweis

Innsbruck – Am morgigen Mittwoch sowie am Donnerstag bietet die Stadt Innsbruck allen Bürgern mit gültigem Innsbrucker Seniorenausweis wieder die Gelegenheit, kostenlose Ausflüge in die umliegende Bergwelt zu unternehmen: An beiden Tagen haben sie freie Fahrt auf allen IVB-Linien der Kernzone Innsbruck, ebenso mit der Stubaitalbahn, den Nordkettenbahnen, der Patscherkofelbahn und Schlick 2000.