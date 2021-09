Immer mehr„Zombie-Firmen“ an den Börsen

Wien – Die Unternehmungsberatung Kearney hat in einer weltweiten Analyse vier Millionen Datensätze von 67.000 börsennotierten Unternehmen auf Zombie-Merkmale untersucht. Das Ergebnis: Seit 2010 hat sich die Zahl solcher Unternehmen nahezu verdreifacht und noch sei kein Ende dieser Entwicklung in Sicht. Die OECD bezeichnet Firmen, die seit mehr als zehn Jahren am Markt bestehen und in drei aufeinanderfolgenden Jahren nicht in der Lage sind, ihre Zinslast aus dem operativen Ergebnis zu decken, als „Zombie-Unternehmen“.