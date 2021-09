Mühsamer Postweg mit eingeschriebenen Briefen in Strengen

Am Postamt St. Anton sollte ein Einschreibebrief um 9 Uhr abholbereit sein. Doch dem Kunden aus Strengen wurde gesagt, er solle um 11 Uhr kommen – was für ihn eine 80-Kilometer-Wegstrecke bedeutet.

St. Anton am Arlberg, Strengen – Ein Gerichtsbrief sollte kürzlich in einem Weiler hoch oben am Strenger Berg eintreffen. Wenn der Zusteller anklopft und niemand ist zu Hause, muss er einen Benachrichtigungsschein – einen „Gelben Zettel“ – hinterlegen. In diesem Fall war 6580 St. Anton am Arlberg als Abholpostamt angeführt. Die Wegstrecke dorthin beträgt knapp 20 Kilometer. Der Weg zum Postamt 6500 Landeck hingegen wäre sieben Kilometer weniger weit.