Artacts-Festival in St. Johann: Vielfalt abseits des Mainstreams

Jamie Branch hat mit „Fly or Die“ international für Furore gesorgt. Nach St. Johann kam sie im Duo mit Drummer Jason Nazary.

St. Johann – Das Konzept der Veranstalter der artacts ist aufgegangen. Auch die Verlegung des Termins von März in den Spätsommer war geglückt: prächtiges Wetter, drei ausverkaufte Tage, ein aufmerksames und applausfreudiges Publikum. Sehr unterschiedlich präsentierten sich die Klänge abseits des Mainstreams. Das reicht von den knarrend knirschenden Herausforderungen des spanischen Duos Jordina Milla Nuria Andorra bis zur sorgfältig aufgebauten minimalistischen Rockmusik von Elektro Guzzi mit Pianistin Ingrid Schmoliner.

Der Höhepunkt des Samstags war aber zweifellos das deutsche Quartett Ruf der Heimat um den Drummer Willi Kellers und den Saxophonisten Thomas Borgmann. Das ist Freejazz der besten Sorte, erinnert ein wenig an das, was Archie Shepp mit Roswell Rudd in den 60ern gemacht hat. Hat schon ein paar Jahre auf dem Buckel, wird aber mit Verve und Begeisterung intoniert, lässt dem Blues auch seinen gebührenden Platz. Die vier widmeten das Konzert dem leidenden Volk Afghanistans, womit auch die passende politische Message untergebracht wurde.