Fest zum 750-Jahr-Jubiläum der Stadt Kitzbühel pandemiebedingt abgesagt

Kitzbühel – Nach der Verschiebung folgte nun die Absage – das 750-Jahr-Jubiläum der Stadt Kitzbühel steht unter einem schwierigen Stern. Eigentlich hätten das ganze Jahr über Feierlichkeiten zum Jahrestag der Stadterhebung am 6. Juni 1271 stattfinden sollen. Doch die Pandemie machte der Stadt einen gehörigen Strich durch die Rechnung. Nur einige kleine Veranstaltungen waren bisher möglich.

Aufgrund der Corona-Situation konnten die eigentlichen Feierlichkeiten am Jubiläumstag selbst, dem 6. Juni 2021, nicht stattfinden. Nun sollte der offizielle Festakt in Verbindung mit dem „Wintersteller“ Bataillons-Schützenfest am Sonntag, den 12. September 2021, im Beisein vieler Ehrengäste abgehalten werden.