Streik bei Deutscher Bahn beendet: Zugverkehr läuft wieder an

Berlin/Wien – Der dritte Streik im laufenden Tarifkonflikt bei der Deutschen Bahn ist am Dienstag früh wie geplant zu Ende gegangen. Die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) bestätigte, der Arbeitskampf sei wie angekündigt um 2 Uhr vorerst beendet worden. Eine Bahnsprecherin sagte, der Zugverkehr laufe in Deutschland wieder wie gewohnt an. Bis der reguläre Betrieb wieder vollständig hergestellt sei, konnte die Bahn zunächst noch nicht sagen.