Schwedische Polizei nahm zwei Frauen mit Verbindungen zum IS fest

Stockholm/Damaskus – Die schwedische Polizei hat zwei Frauen mit Verbindungen zur Jihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) festgenommen. Wie ein Polizeisprecher der Nachrichtenagentur AFP am Montag sagte, sind die beiden Frauen aus Syrien nach Schweden zurückgekehrt und nach der Landung ihres Flugzeugs in Stockholm festgenommen worden. Eine dritte Frau sei mitgenommen worden, um sie zu verhören.