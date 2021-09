Ob Ravioli oder Nackerte: So werden Knödel eine runde Sache

Mit einer Tiroler und einer steirischen Großmutter in der Ahnengalerie sollte man das Knödelzubereiten im Blut haben. Gelten die flaumigen Bällchen doch als Kulturgut Österreichs. In der Praxis jedoch werden meine Knödel entweder so locker, als hätte ich ein wenig Zement ins Rezept gemischt, oder sie lösen sich im Kochwasser auf.