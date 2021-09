Neue Impfangebote: Tirol setzt auf Aktionen bei Supermärkten, Unis & Co.

In Tirol versucht man, durch weitere niederschwellige Angebote an viel besuchten Orten die Menschen zum Impfen zu bewegen. Aktionen wird es bei Supermärkten, Hochschulen, Glaubensgemeinschaften und in Betrieben geben. Unterdessen sind die Auffrischungsimpfungen in Altenwohn- und Pflegeheimen gestartet.