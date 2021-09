Mann stahl mehr als 10.000 Euro aus Bank: Polizei veröffentlichte Bilder

Innsbruck – Mehr als 10.000 Euro stahl ein Unbekannter am 13. April gegen 15.15 Uhr aus einer Innsbrucker Bankfiliale. Das Geld lag unbeaufsichtigt in einem Einzahlungsautomaten. Eine 62-Jährige und ein 55-Jähriger hatten den Betrag zum Einzahlen in die Bank gebracht. Die Maschine nahm die Scheine jedoch nicht an, woraufhin sich der Unbekannte bediente.