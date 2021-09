Einbruch in Imbisslokal in Wilten: DNA-Spur führte zum Täter

Innsbruck – Nach einem Einbruch in ein Imbisslokal im Innsbrucker Stadtteil Wilten zwischen 12. und 13. Juni konnte nun der Täter ausgeforscht werden. Wie die Polizei am Dienstag in einer Aussendung mitteilte, führten DNA-Spuren zu einem 19-Jährigen. Der junge Einheimische stahl etwa 5000 Euro und zwei Mobiltelefone. Er warf außerdem eine Kaffeemaschine auf den Boden, wodurch diese schwer beschädigt wurde. Der Mann wird auf freiem Fuß angezeigt. (TT.com)