E-Scooter prallte gegen Lkw: 32-Jähriger in Pfaffenhofen verletzt

Pfaffenhofen – Beim Zusammenstoß mit einem Lkw wurde am Dienstagnachmittag in Pfaffenhofen ein 32-jähriger E-Scooter-Fahrer verletzt. Der Mann war gegen 13.30 Uhr auf der L11 im Ortsgebiet in Richtung Westen unterwegs, als er im Kolonnenverkehr nach links ausscherte. Er wurde von einem entgegenkommenden Lastwagen erfasst und erlitt Verletzungen unbestimmten Grades am linken Bein.