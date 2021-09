Medwedew beendete den Erfolgslauf von Qualifikant van de Zandschulp

New York – Der als Nummer zwei gesetzte Daniil Medwedew steht bei den US Open in New York als erster Spieler im Halbfinale. Der Russe besiegte am Dienstag den niederländischen Qualifikanten Botic van de Zandschulp 6:3,6:0,4:6,7:5. Der 25-Jährige musste zwar den ersten Satzverlust im Turnier hinnehmen, setzte sich schließlich aber ungefährdet durch. Sein Semifinalgegner ist entweder der 18-jährige Spanier Carlos Alcaraz oder Felix Auger-Aliassime aus Kanada.