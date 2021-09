„Start.N": Kitzbühel macht mit Gründerzentrum Platz für Start-ups

Kitzbühel – Ein neues Projekt soll in der Stadt Kitzbühel Jungunternehmer und Start-ups fördern. Vor Kurzem wurde der „Verein zur Förderung der Gründerinnen und Gründer im Bezirk Kitzbühel“ geboren. Treibende Kraft dahinter ist die Sparkasse Kitzbühel, sie ist neben dem Regionalmanagement einer der Vereinsgründer.

Am Montagabend wurde das Projekt „Start.N“ dem Kitzbüheler Gemeinderat präsentiert. „In den vergangenen Monaten wurde hier ein sehr gutes Projekt entwickelt“, freut sich Bürgermeister Klaus Winkler (ÖVP). Die Stadt ist einer der Starthelfer für das Projekt, so wird für das Gründerzentrum der Grund von der Stadt zur Verfügung gestellt und die Stadt übernimmt in den ersten drei Jahren auch die Betriebskosten.