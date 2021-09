Keine Entnahme: Problemwölfe nicht mehr in Tirol

Innsbruck – Nach aktuellem Kenntnisstand wurden im Jahr 2021 bisher 300 Schafe von Wolf und Bär gerissen. Mit dieser Zahl hat sich am Montag erstmals jenes fünfköpfige unabhängige Fachkuratorium beschäftigt, das das Verhalten von großen Beutegreifern in Tirol ab sofort laufend beurteilen und Maßnahmen bis hin zur Entnahme empfehlen soll. Zum Vergleich: Im gesamten Vorjahr waren es in Tirol weniger als 300 Tiere, die den großen Beutegreifern zum Opfer gefallen sind.

So wurde etwa jener Wolf, der unter anderem für Risse im Stanzertal verantwortlich war, zuletzt am 10. Juli in Tirol nachgewiesen. Die beiden Wölfe, die in Osttirol zahlreiche Nutztiere gerissen hatten, wurden zuletzt am 26. Juli nachgewiesen – in der Zwischenzeit sind diese Wölfe in Kärnten und Salzburg nachgewiesen worden“, so Wallnöfer.