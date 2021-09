Bund und Länder legen Corona-Marschrichtung fest

Das Land Tirol weitet das niederschwellige Impfangebot weiter aus. Infos unter www.tirol.gv.at © Kristen

Wien, Innsbruck – Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) bespricht heute mit den Landeshauptleuten und Experten die weitere Vorgangsweise in Sachen Pandemie-Bekämpfung. Wichtigster Punkt: Kurz will, wie berichtet, einen Stufenplan ausarbeiten, der sich an der Belegung der Intensivstationen und nicht mehr an der Inzidenz orientiert. Konkret sollen mit dem Erreichen einer gewissen Belegungszahl bestimmte Maßnahmen verbunden sein.

Bereits am Montagabend hatte sich der Kanzler gegen einen weiteren Lockdown ausgesprochen und stattdessen „Schutzmaßnahmen für Ungeimpfte“ erwähnt. Wie gestern aus Regierungskreisen durchsickerte, sollen darüber hinaus Genesene den Geimpften gleichgestellt werden, außerdem wird künftig die konsequente Durchführung der 3-G-Regeln stärker überwacht.

Im Paket, das Bund und Länder heute verabschieden, dürfte ersten Informationen zufolge ein wichtiger Punkt fehlen: der Tourismus. Das habe aber nichts mit fehlender Wertschätzung zu tun, heißt es, sondern sei im Gegenteil der großen Bedeutung dieser Branche geschuldet. Die bevorstehende Wintersaison sei so wichtig, dass darüber in einer eigenen Runde verhandelt werde. Zur Sprache kommen wird dann wohl auch die Forderung des Landes Tirol und der Seilbahner nach Einführung der 3-G-Regel beim Ticketkauf. Alles andere sei „nicht kontrollierbar“, heißt es in Tirol.

Unterdessen versucht das Land Tirol, durch weitere niederschwellige Angebote an viel besuchten Orten die Menschen zum Impfen zu bewegen. So führen beispielsweise die Uni Innsbruck, das Management Center Innsbruck, die Pädagogische Hochschule Tirol und die FH Kufstein noch im September eigene Impfaktionen durch.

Auch für weitere Impfaktionen bei Supermärkten stehen die ersten Termine bereits fest: Am 17. September steht der Impfbus beim Interspar Kufstein, am 18. September beim Interspar Wörgl, am 24. September beim M-Preis Kirchbichl und am 25. September beim M-Preis Ellmau.