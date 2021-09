Pilotprojekt: Neue Öffi-Abendanschlüsse fürs Außerfern

Reutte, Imst – Wer abends mit dem Bus von Innsbruck nach Reutte reist und um 19.59 Uhr beim Bahnhof ankommt, hat künftig die Möglichkeit, mit zwei neu eingerichteten Anrufsammeltaxis in das Lechtal oder das Tannheimer Tal zu gelangen. Mit Fahrplanwechsel am 12. Dezember startet das vorläufig einjährige Projekt. Zudem gibt es im Rahmen eines weiteren Pilotprojekts eine zusätzliche Anbindung des Bezirks Reutte an den Verkehrsknoten Imst: Wer beispielsweise um 22.20 Uhr mit dem Railjet in Imst ankommt, kann künftig mit einem öffentlichen Anschlussbus noch weiter nach Reutte reisen.