„Grüner Bericht 2020": Tirols Bauern haben kleinstes Einkommen

Das durchschnittliche Einkommen betrug 2020 rund 28.000 Euro (inkl. Förderungen) und lag damit leicht im Plus. Im mehrjährigen Vergleich stagnieren die Einkommen jedoch. Tirol lag hier mit 17.630 Euro im Bundesländervergleich abgeschlagen an letzter Stelle. Hier zeigt sich Tirols hoher Anteil an Landwirtschaftlichen Betrieben in benachteiligten Lagen. Der Bergbauernverband kritisiert in diesem Kontext die nach der Einigung für den Gemeinsamen Markt (GAP) „nach wie vor ungerechte Verteilung der Agrarförderungen“. Zufrieden zeigt sich der Bauernbund. „Das Ziel, unsere ökosoziale Agrarpolitik als Vorzeigemodell in Europa zu etablieren, ist mit dieser GAP-Reform gelungen“, so Bauernbund-Präsident Georg Strasser. Positiv sei auch, dass Basiszahlungen auf Almflächen wie bisher differenziert werden können.