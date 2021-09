„Impfung ist Schutz für Mutter und Kind“: Gynäkologie-Direktorin klärt auf

Impfen in der Schwangerschaft kann helfen, Komplikationen durch eine Corona-Infektion zu vermeiden.

Innsbruck – „Wir sollten die Corona-Impfung als Chance sehen, was wir alles erreicht haben“, sagt Bettina Toth, Direktorin der Universitätsklinik für Gynäkologische Endokrinologie an der Medizinischen Universität Innsbruck. In Internetforen kursieren Geschichten, welche eine Bedrohung der Fruchtbarkeit durch die Covid-19-Impfung heraufbeschwören. Skeptischen Frauen hält Toth Ergebnisse der Forschung entgegen.