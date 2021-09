Pink-schwarzer Zank um die Kinderbetreuung in Tirol

Jede Menge Aufholbedarf orten die NEOS in der Kinderbetreuungs-Landschaft in Tirol. Bildungslandesrätin Palfrader sieht den nicht.

Innsbruck – Kommende Woche startet auch Tirol wieder in ein neues Kindergarten- und Schuljahr. Und auch in den Kinderkrippen herrscht dann wieder Hochbetrieb. Was die Kinderbetreuung betrifft, so wollen zumindest die NEOS die schwarz-grüne Koalition schon jetzt zum Nachsitzen verdonnern. Denn die Pinken orten sowohl im Bereich der Elementarpädagogik (Krippen und Kindergärten) als auch in der schulischen (Nachmittags-)Betreuung noch jede Menge Aufholbedarf, wie man gestern vor Medien kritisierte.