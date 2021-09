Nach dem Wave-Dilemma: Allianzen für Bäder sind hoch im Kurs

Ellmau, Langkampfen – Schwimmbäder reißen Löcher in die Gemeindebudgets. Ob die Wasserfläche jetzt überdacht ist oder nicht. Davon können die Vertreter der Standortgemeinden ein leidvolles Liedchen singen. Das Dilemma der Wörgler Kommunalpolitik mit dem Erlebnisbad Wave ließ nun auch in Ellmau die Alarmglocken schrillen. Zwar, so Bürgermeister Klaus Manzl, stünde das dortige Kaiserbad gut da, aber mit Verweis auf die Entwicklung in Wörgl, wo sich die Politik nicht mehr imstande sah, das Schwimmbad weiterzubetreiben, versucht er Allianzen mit den Nachbargemeinden zu schmieden.