Orientierungshilfe Gütesiegel: Der Konsument will wissen, was er isst

Nußdorf-Debant, Westendorf – Dass in Tirols Bergrestaurants auch Fleisch aus Australien serviert wird – die TT berichtete –, hat vielen Konsumenten gar nicht geschmeckt. In Zeiten, in denen vermehrt von Klimawandel und Regionalität gesprochen wird, passen Lebensmittel vom anderen Ende der Welt überhaupt nicht ins Bild.