Beim Fotografieren falsch abgestellt: Auto stürzte in Gries über Böschung

Gries a. B. – Ein 73-jähriger Deutscher hielt am Dienstag gegen 14.55 Uhr bei einer Bushaltestelle in Gries am Brenner, um einige Bilder von der „Luegbrücke" zu machen. Nachdem der Mann ausgestiegen war, bemerkte er, dass der Wagen langsam rückwarts ins Tal rollte.