Russischer Zivilschutzminister kam bei Rettungseinsatz ums Leben

Moskau – Der russische Zivilschutzminister Jewgeni Sinitschew ist nach offiziellen Angaben bei einem Rettungseinsatz unter tragischen Umständen zu Tode gekommen. Der Politiker sei bei Norilsk verunglückt, als er einem Filmemacher das Leben habe retten wollen, teilte das Ministerium am Mittwoch mit. Nach Medienberichten stürzte der Regisseur, der im Auftrag des Ministeriums einen Schulungsfilm drehen sollte, von einer Klippe in den Tod. Dabei riss er Sinitschew mit sich in die Tiefe.