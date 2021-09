Fashion Week Berlin: Mit Rebekka Ruétz über die Tiroler Berge

Innsbruck, Berlin – Den Umständen trotzen, sich anpassen, das Beste draus machen und dabei empathisch und optimistisch sein, nach diesen Motiven hat die Tirolerin Rebekka Ruétz ihre am Mittwoch bei der Fashion Week Berlin vorgestellte Frühjahr/Sommer-Kollektion 2022 entworfen. Naturimpressionen aus den Tiroler Bergen finden sich bildgewaltig in Stoffdrucken wider, unterstrichen von einer sonnigen Grundstimmung in eher dunklen, aber warmen Farben.

Die Modemacherin entwirft mittlerweile zwei Linien, Rebekka Ruétz und You Know You Want It by Rebekka Ruétz, die Grundausrichtung sei dieselbe, betont sie: besondere, nachhaltige, qualitative und faire Mode, die ethischen Grundsätzen folgt. „Alle Kreationen des Prêt-à-porter Labels werden aus edelsten Materialen von Meisterhand in Deutschland produziert“, versichert die Fixstarterin bei der deutschen Modewoche. Seit 2011 präsentiert sie ihr 2009 gegründetes Label zweimal jährlich im Rahmen der Fashion Week Berlin. (APA)