Noch steigt die Zahl der Arten auf den Tiroler Bergen

Ein Forschungsprojekt geht in der Regel über drei, höchstens vier Jahre. „Die Erfahrung in Obergurgl zeigt, dass nur ein langer Atem zu aussagekräftigen Ergebnissen führt“, bestätigt Brigitta Erschbamer vom Institut für Botanik. Zusammen mit Rüdiger Kaufmann (Institut für Ökologie) wurden elf Standorte oberhalb der Waldgrenze in Obergurgl untersucht. Ein Ergebnis vorweg: Die Zeiträume, in denen sich Veränderungen im Hochgebirge abspielen, sind wesentlich länger als bisher angenommen.