Autofahrer schnitt Traktor in Telfs und fuhr davon: Zeugen gesucht

Telfs – Nach Zeugen eines Unfalls, der sich am Mittwoch in Telfs abgespielt hat, sucht aktuell die Polizei. Eine 50-Jährige war gegen 12.20 Uhr mit ihrem Traktor samt Anhänger auf der L11 von Flaurling in Richtung Oberhofen unterwegs. Hinter ihr fuhr ein weißer Kastenwagen – vermutlich Renault Kangoo mit Innsbruck-Land-Kennzeichen.