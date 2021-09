Drei Gemeinden – ein Blaulichtzentrum: Spatenstich in St. Ulrich erfolgt

St. Ulrich i. P. – Der Weg war nicht immer einfach, aber gestern fand der lang ersehnte Spatenstich für das Blaulichtzentrum in St. Ulrich statt. „Schon vor fünf Jahren wurde die Idee dazu geboren und es war nicht immer leicht, aber heute ist ein Freudentag für die drei Gemeinden“, sagt Bürgermeisterin Brigitte Lackner beim Spatenstich.

Das Gebäude wird so in den Hang integriert, dass sowohl das Erdgeschoß als auch der erste Stock ebenerdig betreten werden können. Platz finden in dem neuen Zentrum neben der Bergrettung und der Wasserrettung auch der Verein IDUS und die Lawinenkommission.