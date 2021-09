Hauptplatz-Debatte führte zu Eklat in Lienz

Lienz – „Ihr habt ja die Mehrheit, du und deine gekauften Gemeinderäte!“ Diese Worte, die in der Lienzer Gemeinderatssitzung am Dienstagabend fielen, gingen eindeutig zu weit. Gekommen waren sie von Vizebürgermeister Kurt Steiner, der zur ÖVP gehört, und gerichtet waren sie an Bürgermeisterin Elisabeth Blanik von der SPÖ.