Umfragen für Laschet im Keller: Union malt „linke Gefahr“ an die Wand

Doch selbst in Bayern sind die Warnungen bislang nicht auf fruchtbaren Boden gefallen. Die CSU stürzt hier in einer aktuellen Umfrage des Bayerischen Rundfunks auf 28 Prozent ab (2017 erhielt sie 38,8, Prozent). Bei einer ähnlichen Wahlbeteiligung wie 2017 würde sie damit unter die Fünf-Prozent-Hürde fallen. CSU-Abgeordnete kämen aber dennoch in den Bundestag. Die dafür nötigen drei Direktmandate sind alles andere als in Gefahr. CSU-Chef Markus Söder spricht trotzdem von einer „sehr ernsten Situation“.