Angeklagt wegen Körperverletzung: Prozess gegen Jérôme Boateng beginnt

Bei einem Streit im Urlaub soll Jérôme Boateng seine damalige Lebensgefährtin verletzt haben. Es stehe Aussage gegen Aussage, so sein Anwalt.

München – Am Münchner Amtsgericht beginnt am Donnerstag um 10 Uhr der Prozess gegen den früheren deutschen Fußball-Nationalspieler Jérôme Boateng. Er muss als Angeklagter vor Gericht erscheinen, denn die Staatsanwaltschaft wirft dem ehemaligen Bayern-Star und Weltmeister von 2014 vorsätzliche Körperverletzung vor. Der heute 33-Jährige soll seine Ex-Lebensgefährtin im Jahr 2018 während eines Streits im Urlaub verletzt haben. Das Paar trennte sich kurze Zeit später nach zehnjähriger Beziehung.

In einem zweiten Ermittlungsverfahren ermittelt die Staatsanwaltschaft München gegen Boateng ebenfalls wegen Körperverletzung zum Nachteil seiner Ex-Freundin Kasia Lenhardt. Dieses Verfahren war im Juli 2020 vorübergehend eingestellt, nach dem Suizid der 25-Jährigen aber wieder aufgenommen worden. Boateng war laut einer Sprecherin der Staatsanwaltschaft gegen diese Ermittlungen vorgegangen. Sein Anwalt habe im Juni 2020 Strafanzeige wegen Strafverfolgung Unschuldiger gegen die sachbearbeitende Staatsanwältin erstattet.

Angesetzt ist nach Angaben einer Gerichtssprecherin nur ein Tag für die Verhandlung. Es stand aber noch nicht fest, ob es schon am Donnerstag eine Entscheidung geben wird. Nach Angaben einer Sprecherin ist die Beweisaufnahme geplant. Es sind auch Zeugen geladen. Weil es wegen der Corona-Beschränkungen nur sechs Plätze für Journalisten im Verhandlungssaal geben sollte, standen schon am Mittwochabend Medienvertreter vor dem Gerichtsgebäude an, um einen davon zu ergattern. (dpa, TT.com)