Jérôme Boateng bestreitet vor Gericht Vorwürfe der Körperverletzung

Bei einem Streit im Urlaub soll Jérôme Boateng seine damalige Lebensgefährtin verletzt haben. Es stehe Aussage gegen Aussage, so sein Anwalt.

München – Ex-Fußball-Nationalspieler Jérôme Boateng hat vor Gericht Vorwürfe der Körperverletzung bestritten. Er habe eine frühere Lebensgefährtin nicht geschlagen und verletzt, sagte er am Donnerstag zum Prozessauftakt vor dem Amtsgericht München.

Die Staatsanwaltschaft wirft dem 33-Jährigen vor, seine frühere Lebensgefährtin im Juli 2018 bei einem Urlaub auf den Turks- und Caicosinseln in der Karibik attackiert zu haben. Laut Anklage soll er sie geschlagen, geboxt, ihr in den Kopf gebissen, sie auf den Boden geschleudert und dabei heftig beleidigt haben.

Boateng schilderte den Vorfall vor Gericht anders: Seine ehemalige Lebensgefährtin sei aggressiv und beleidigend geworden, habe ihn in einem Streit an der Lippe verletzt und auf ihn eingeschlagen. Als er sie dann von sich habe wegschieben wollen, sei sie gestürzt. Er habe auch keine Laterne auf sie geworfen, sondern ein Kissen gegen einen Tisch – und dabei sei die Laterne zu Boden gefallen.

Nachdem sie und eine Freundin von ihr ihm dann vorgeworfen hätten, beim Kartenspielen gemogelt zu haben, sei die Stimmung eskaliert. Sie hätten dann - wie oft zuvor - um die Frage gestritten, wie sie ihr Leben organisieren sollen. Boateng habe in dem Sommer vom FC Bayern nach Paris wechseln wollen. Außerdem sei es um Treue gegangen und andere Partner.

Am nächsten Tag aber hätten die beiden sich schon wieder vertragen. Sie sei „bester Laune“ gewesen.

In einem zweiten Ermittlungsverfahren ermittelt die Staatsanwaltschaft München gegen Boateng ebenfalls wegen Körperverletzung zum Nachteil seiner Ex-Freundin Kasia Lenhardt. Dieses Verfahren war im Juli 2020 vorübergehend eingestellt, nach dem Suizid der 25-Jährigen aber wieder aufgenommen worden. Boateng war laut einer Sprecherin der Staatsanwaltschaft gegen diese Ermittlungen vorgegangen. Sein Anwalt habe im Juni 2020 Strafanzeige wegen Strafverfolgung Unschuldiger gegen die sachbearbeitende Staatsanwältin erstattet.

Angesetzt ist nach Angaben einer Gerichtssprecherin nur ein Tag für die Verhandlung. Es stand aber noch nicht fest, ob es schon am Donnerstag eine Entscheidung geben wird. Nach Angaben einer Sprecherin ist die Beweisaufnahme geplant. Es sind auch Zeugen geladen. Weil es wegen der Corona-Beschränkungen nur sechs Plätze für Journalisten im Verhandlungssaal geben sollte, standen schon am Mittwochabend Medienvertreter vor dem Gerichtsgebäude an, um einen davon zu ergattern. (dpa, TT.com)