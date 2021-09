Oberstes Gericht Brasiliens: Bolsonaros Drohungen "Angriff auf die Demokratie"

Demonstration gegen den brasilianischen Staatschef in São Paulo.

Brasilia – Der Oberste Gerichtshof Brasiliens hat im Streit mit Staatschef Jair Bolsonaro seinen Ton verschärft. Die "Missachtung" von Entscheidungen des Gerichts käme einem "Angriff auf die Demokratie" gleich, sagte der Präsident des Gerichts, Luiz Fux, am Mittwoch. Das Parlament müsste auf ein derartiges "Verantwortungsdelikt" entsprechend reagieren.

Fux zog nicht ausdrücklich die Möglichkeit eines Amtsenthebungsverfahrens gegen den Präsidenten in Betracht. Ein solches Verfahren müsste vom Präsidenten der Abgeordnetenkammer, Arthur Lira, angestrengt werden. Lira hatte kurz zuvor zur Beilegung des Streits zwischen Judikative und Exekutive aufgerufen. Ein mögliches Amtsenthebungsverfahrens erwähnte er nicht.

Bolsonaro reagierte darauf mit offenen Angriffen auf die zuständigen Richter. Am Dienstag kündigte er inmitten von Massenkundgebungen, zu denen er seine Unterstützer am brasilianischen Nationalfeiertag aufgerufen hatte, an, dass er Entscheidungen des Richters Alexandre de Moraes gegen ihn nicht akzeptieren werde.