FIFA-Berater schlagen Ausrichtung der WM alle zwei Jahre vor

2018 jubelte Kylian Mbappe noch mit Frankreich. Geht es nach der FIFA, soll der Bewerb künftig doppelt so oft ausgetragen werden.

Nyon – Die Technische Beratungsgruppe der FIFA schlägt offiziell die Ausrichtung der Weltmeisterschaften alle zwei Jahre vor. "Was wir vorschlagen, ist eine Neuordnung der Turniere der Konföderationen", sagte FIFA-Direktor Arsene Wenger am Donnerstag bei einer Pressekonferenz. Der einstige Arsenal-Trainer war zuvor in Doha mit etlichen Ex-Stars des Weltfußballs zusammengekommen.