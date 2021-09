FC Wacker zu Gast beim FAC: Mit Trauerflor zum vierten Saison-Erfolg

Innsbruck – In Gedenken an den kürzlich verstorbenen ehemaligen Wacker-Präsidenten Erwin Steinlechner werden die Schwarzgrünen am Freitag ab 18.30 Uhr in Floridsdorf mit Trauerflor einlaufen. Was nichts an der Erwartungshaltung ändert – in der siebten Runde der zweiten Liga ist der vierte Saisonsieg angesagt. Auch wenn mit dem FAC eine neu zusammengewürfelte Mannschaft wartet, die Tabellenführer Lustenau die bisher einzige Niederlage zufügte, St. Pölten bezwang und Lieferung ein Remis abrang.