64-jähriger Deutscher beim Wandern in Kaprun tödlich verunglückt

Kaprun – Ein 64-jähriger Mann aus Bayern ist am Donnerstag bei einer Bergtour bei Kaprun (Bezirk Zell am See) tödlich verunglückt. Der Deutsche dürfte auf dem Weg zum Großen Wiesbachhorn, oberhalb des Heinrich-Schwaiger-Hauses auf etwa 2700 Metern, am schneebedeckten Wanderweg aus unbekannter Ursache ausgerutscht sein und stürzte folglich Hunderte Meter ab, wie die Landespolizeidirektion Salzburg am Abend mitteilte.