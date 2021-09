21. Amadeus Awards: Preise für Naschenweng, Steger und Edmund

Wien – Vor genau einem Jahr wurde Bilderbuch mit dem Amadeus als bester Live-Act für 2019 ausgezeichnet. Live, das war damals, Prä-Corona, als konzertmäßig noch alles ging. Während 2020 nichts mehr lief. Wen also heuer für als Live-Act auszeichnen? Die Amadeus-Awards entschieden sich für keinen Act, aber alle Nominierten – wohl die größte Überraschung bei der gestrigen Verleihung in Wien. Die TV-Show, moderiert von Conchita Wurst, war wie letztes Jahr voraufgezeichnet.

Weniger rustikal ging es in den anderen Genrekategorien zu: Pop/Rock entschied Mathea für sich, die 2020 mit ihrer Debüt-LP „M“ endgültig zum Fixstern am Charthimmel avancierte. Hip-Hop/Urban ging an Mavi Phoenix, Alternative an die Supergroup My Ugly Clementine. Julian Le Play, der mit vier Nominierungen als Favorit ins Amadeus-Rennen ging, musste sich mit „Best Sound“ zufriedengeben.